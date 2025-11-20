Alcol a 12 minorenni: la Polizia sanziona due bar di Catanzaro Lido durante i controlli anti-malamovida

Condividi

Proseguono i controlli della Polizia di Stato contro la “malamovida”, con particolare attenzione alla tutela dei minori. Lo scorso fine settimana, su disposizione del Questore di Catanzaro, il personale della Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S. ha effettuato verifiche presso due noti bar del quartiere Lido, zona centrale della movida cittadina.

Somministrazione di alcolici a minorenni: scattano le sanzioni

Nel primo locale, gli agenti hanno accertato la somministrazione di bevande alcoliche a un minore di 18 anni, in violazione dell’art. 14-ter della Legge 30 marzo 2001, n. 125. Al barman è stata comminata una sanzione amministrativa di 333 euro.

Nel medesimo esercizio, un secondo barista è stato sorpreso a servire alcolici ad altri due minorenni, di cui uno con meno di 16 anni.

Nel secondo bar, i controlli hanno portato alla scoperta di nove minorenni ai quali erano stati somministrati alcolici, incluso un ragazzo con meno di 16 anni. Anche in questo caso, il titolare è stato sanzionato.

Obiettivo: prevenzione e tutela dei soggetti vulnerabili

L’attività rientra nel piano di contrasto alla malamovida e di prevenzione delle condotte pericolose per i soggetti vulnerabili, in particolare i minori. I controlli amministrativi mirano a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare attenzione alla sicurezza e salute pubblica.

Rischio sospensione della licenza per i recidivi

La Polizia di Stato richiama l’attenzione di tutti gli esercenti sull’obbligo di rispettare le disposizioni di legge. La reiterazione di violazioni può comportare la sospensione o la revoca della licenza da parte del Questore, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S..

Tale provvedimento ha una duplice finalità:

Sanzionare la condotta del gestore

Interrompere situazioni di pericolosità sociale, dissuadendo comportamenti dannosi per la salute dei cittadini, in particolare dei minori di 18 anni