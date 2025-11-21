Auto prende fuoco in transito: illeso il conducente, intervento dei Vigili del Fuoco a Soveria Mannelli

Condividi

In tarda serata, la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta nel territorio del comune di Soveria Mannelli per l’incendio di un’autovettura Fiat Punto in transito.

A bordo del veicolo si trovava il solo conducente che, notando del fumo fuoriuscire dal vano motore, ha prontamente accostato e abbandonato l’auto prima che le fiamme la avvolgessero completamente. L’uomo non ha riportato alcun danno.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla completa estinzione del rogo e alla messa in sicurezza dell’area interessata. Sul posto presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e il servizio di soccorso stradale per la rimozione del veicolo.