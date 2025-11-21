Catanzaro Lido: Polizia ferroviaria restituisce cellulare rubato e denuncia il responsabile

Condividi

Nell’ambito dei controlli straordinari denominati “Viaggiare Sicuri”, promossi dal Servizio Polizia Ferroviaria presso le stazioni e le aree ferroviarie per garantire la sicurezza dei viaggiatori e dei loro beni, il personale del Posto Polizia Ferroviaria della Stazione di Catanzaro lido ha identificato un soggetto che, nei giorni scorsi, si era impossessato di uno smartphone nel piazzale antistante la Stazione rubandolo ad una coppia di coniugi giunti da Cosenza per raggiungere l’Ente Fiera in previsione di una prova concorsuale.



Il trasgressore, 49enne residente a Cosenza, è stato rintracciato a seguito di una tempestiva attività di indagine che ne ha consentito il deferimento all’Autorità Giudiziaria.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mostratosi profondamente grato agli operatori di Polizia per il loro efficace intervento, anche in considerazione del fatto che il cellulare non rappresenta solo un bene patrimoniale ma ormai custodisce una vera e propria fetta di vita privata con dati sensibili, conti bancari e preziosi ricordi di vita familiare.

L’episodio conferma l’attenzione e la costante presenza della Polizia ferroviaria nel garantire la sicurezza nelle stazioni e a bordo treno, a tutela soprattutto dei soggetti particolarmente vulnerabili quali famiglie, donne e bambini che, a vario titolo, frequentano le stazioni ferroviarie.