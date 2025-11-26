Maxi sequestro di armi e droga nelle case popolari di Tropea: arrestato un uomo

Condividi

Nell’ambito di predisposti e mirati servizi di polizia giudiziaria volti alla prevenzione ed al contrasto al fenomeno del traffico illecito di armi da fuoco e dello spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti della Squadra Mobile di Vibo Valentia, unitamente a personale in servizio presso il Posto Fisso di Tropea, nella mattinata del 24 novembre u.s., hanno eseguito dei controlli presso un complesso edilizio di case popolari sito in Tropea.

La certosina attività di ricerca svolta dagli operatori ha consentito di rinvenire, abilmente occultate all’interno di una cassetta del gas di libero accesso posta al lato dell’ingresso principale di uno degli edifici, una pistola a salve modificata e una scatola contente n.48 cartucce calibro 6,35; in un incavo del muro perimetrale dello stesso edificio, sono state, inoltre, rinvenute n. 58 cartucce calibro 9×19, e sostanza stupefacente del tipo marijuana dal peso complessivo di 5,9 grammi. Infine, all’interno di un veicolo dismesso con le portiere non chiuse a chiave, parcheggiato nelle immediate vicinanze, sono state rinvenute armi e parti di armi da sparo artigianali e due silenziatori artigianali, nonché n. 6 munizioni per pistola calibro 7,65.

Le predette armi, munizioni e stupefacente sono state sottoposte a sequestro a carico di ignoti.

Nell’ambito della medesima attività, l’attenzione degli Agenti si è concentrata, altresì, in un locale adibito a cantina sito in uno degli edifici di edilizia popolare, in quanto dallo stesso proveniva un forte odore erbaceo riconducibile a sostanza stupefacente di tipo marijuana.

Gli immediati approfondimenti investigativi hanno consentito di accertare come il predetto locale era nella disponibilità di un uomo che lo ha utilizzato come deposito di diverso materiale illecito. Infatti, al suo interno gli Agenti hanno rinvenuto un fucile con calcio e canne tagliati, c.d. canne mozze, privo di matricola, n. 10 cartucce calibro 12, n. 8 involucri contenenti complessivamente 701,1 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana, 9,5 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, nonché diverso materiale utile alla pesatura e al confezionamento.

Inoltre, all’interno di un’intercapedine sita nel muro perimetrale di una palazzina posta nelle immediate vicinanze della richiamata cantina, è stato rinvenuto ulteriore involucro in plastica, per foggia e marca analogo ad uno di quelli rinvenuti nella sua disponibilità, contenente 505,4 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana.

All’esito delle indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di arma clandestina modificata per amplificarne la capacità offensiva e favorirne l’occultamento durante il porto, ricettazione, possesso abusivo di munizioni, nonché per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.