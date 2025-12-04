Lamezia, proseguono controlli della polizia stradale, in arresto corriere della droga, un sorvegliato speciale e denunciato uomo per patente falsa

Condividi

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia Stradale sull’autostrada A2 del Mediterraneo. L’azione capillare degli agenti della Polizia Stradale di Lamezia Terme, intensificata nell’ultimo weekend, ha portato a tre interventi distinti e di rilievo.

Nella mattinata di sabato, è stato tratto in arresto un cittadino italiano di 51 anni, sorpreso in violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. All’esito dell’udienza per direttissima, l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei sui confronti gli arresti domiciliari e l’applicazione del braccialetto elettronico.

Domenica scorsa un cittadino straniero di anni 58, dopo aver percorso mezza Europa a bordo di un autocarro non immatricolato in Italia, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale. Nel corso dei controlli, gli agenti hanno rinvenuto, occultati nel vano di carico, 93 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish. Immediatamente arrestato, su disposizione dell’A.G. è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro, in località Siano.

Ancora, il giorno seguente, durante i controlli, è stato fermato un cittadino straniero di anni 30 che ha esibito una patente di guida apparentemente rilasciata dalle autorità georgiane, poi risultata falsa. Per lui è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria per uso di atto falso, oltre alla sanzione di amministrativa di € 5.000 e al fermo del veicolo per guida senza patente.

Il tutto si comunica nel rispetto dei diritti degli indagati da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento e fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.