Reggio Calabria: arrestati a Scampia un uomo e una donna per furto aggravato in abitazione

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo ed una donna, domiciliati presso il campo nomadi di Napoli – Scampia, per furto aggravato in abitazione.

L’ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Palmi, è stata eseguita dal Commissariato di P.S. di Taurianova, in collaborazione con la Squadra Mobile di Reggio Calabria e di Napoli e il Commissariato di P.S. di Scampia.

Le accurate indagini svolte dal personale del Commissariato P.S. di Taurianova hanno avuto origine dalla denuncia sporta nell’agosto 2024 da un cittadino taurianovese per un furto di monili d’oro perpetrato da ignoti nella villetta dei suoi genitori.

Durante le attività investigative sono state esaminate le immagini di videosorveglianza installate nella zona del furto, dalle quali si è constatato che i malviventi avevano scardinato un cancelletto in ferro e successivamente forzato una porta finestra, allontanandosi con la refurtiva a bordo di un’autovettura.

Ulteriori accertamenti hanno consentito di verificare che la stessa auto era stata utilizzata per commettere un furto in abitazione pochi giorni prima nel territorio di Vibo Valentia.

Un ulteriore riscontro è arrivato da alcuni filmati pubblicati su TikTok, che ritraevano la coppia arrestata mentre si aggirava per le scale di un condominio, segnalati nei video come “ladri di appartamento.”

Grazie alla comparazione dei volti estrapolati dalle telecamere e dalle banche dati delle forze dell’ordine si è giunti all’identificazione dei due malviventi, entrambi già gravati da precedenti per furto.

L’uomo è stato raggiunto dall’ordinanza presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale, dove si trova ristretto, mentre la donna, al termine delle formalità di rito, è stata condotta in carcere.