Sicurezza nei locali, blitz interforze: sospesa una nota discoteca del Catanzarese

Sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo: sanzionata una nota discoteca catanzarese dopo controlli straordinari interforze. Operazione disposta dal Questore di Catanzaro.

Nella serata del 7 febbraio, con apposita ordinanza del Questore di Catanzaro, sono stati predisposti mirati servizi interforze volti a verificare la corretta gestione dei locali di pubblico spettacolo.

L’attività nasce dalla necessità di intensificare i controlli sui locali di intrattenimento a seguito dei recenti fatti di Crans-Montana, in attuazione delle indicazioni emerse nel Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Catanzaro e delle direttive del Ministero dell’Interno.

Controlli su una nota discoteca della provincia

Il controllo, coordinato dalla Questura, ha riguardato una nota discoteca del territorio provinciale e ha visto il coinvolgimento di: Squadra di Polizia Amministrativa della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell’ARPACAL e della S.I.A.E..

Violazioni sul personale: addetti non iscritti e lavoratori irregolari

Grazie alla sinergia tra i reparti impiegati, sono state rilevate numerose violazioni relative all’impiego del personale: 3 addetti alla sicurezza non iscritti nell’elenco prefettizio, con sanzione di 1.666 euro per ciascun soggetto, oltre a una sanzione aggiuntiva per il titolare; 10 lavoratori irregolari su 32, con l’applicazione della sanzione amministrativa di 5.000 euro prevista per il “lavoro nero”.

Per tali motivi, l’attività è stata sospesa fino alla regolarizzazione dei lavoratori e al pagamento delle sanzioni.

Sicurezza sul lavoro e prescrizioni da sanare

Durante la verifica sono state accertate ulteriori violazioni dell’inosservanza delle direttive della Commissione Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli, della violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, della mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e sanzione amministrativa di 2.800 euro.

Sono state imposte precise prescrizioni da sanare entro 10 giorni.

Contestazioni S.I.A.E. su diritti d’autore e bigliettazione

A margine dell’attività ispettiva, la S.I.A.E. ha contestato al titolare l’assenza dell’autorizzazione per i diritti d’autore e la mancata emissione dei titoli di ingresso.

L’ammontare delle relative sanzioni sarà determinato dall’Agenzia delle Entrate.

Obiettivo: maggiore sicurezza nella movida

L’intensificazione dei controlli preventivi nei locali di pubblico spettacolo mira a garantire maggiore sicurezza nei luoghi della movida e a tutelare in particolare i numerosi giovani, molti dei quali minorenni, che partecipano agli eventi musicali e danzanti organizzati nella provincia.