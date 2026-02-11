HapuEditore

Droga sintetica destinata alla movida: la Polizia di Stato arresta un uomo nel Catanzarese

11 Feb 2026
redazione Corriere di Lamezia
Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, in località Stalettì (CZ), ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un uomo, residente a Simeri Crichi (CZ), che a bordo di un’auto stava trasportando oltre 1,2 kg. di sostanza stupefacente di tipo fenetilammina, potente droga sintetica che sta trovando diffusione tra i giovani durante la movida notturna.

Il mezzo è stato bloccato dagli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati nell’espletamento delcapillare pattugliamento del territorio.

I poliziotti, a seguito di un meticoloso ed accurato controllo, hanno rinvenuto due panetti di droga, avvolti in un unico involucro in plastica trasparente e celati nel portabagagli posteriore sotto la moquette dove era custodita la ruota di scorta.

All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, il soggetto fermato è stato sottoposto al regime della custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale di Catanzaro.

Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.


