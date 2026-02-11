In fiamme magazzini a Soveria Mannelli

Condividi

Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, sono impegnate per un incendio di magazzini nel comune di Soveria Mannelli.



Il rogo ha interessato alcuni locali adibiti a deposito di attrezzature agricole e materiale vario, realizzati con strutture in lamierato e ubicati in prossimità di abitazioni.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito la completa estinzione delle fiamme, evitando la propagazione dell’incendio alle abitazioni limitrofe, nonché la messa in sicurezza di alcune bombole di GPL presenti all’interno dei magazzini e dell’intera area interessata dall’evento.

Non si registrano danni a persone.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.