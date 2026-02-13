Catanzaro, maxi‑operazione contro il lavoro nero: individuati 73 lavoratori irregolari nel 2025

Condividi

Guardia di Finanza di Catanzaro: contrasto al lavoro sommerso, 48 controlli e 73 lavoratori in nero individuati. Sanzioni ai datori di lavoro per oltre 420 mila euro. L’attività ispettiva nel 2025.

I militari dei Reparti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, nel corso del 2025, hanno effettuato 48 controlli in materia di lavoro sommerso, rilevando irregolarità in 37 casi e individuando 73 lavoratori impiegati senza contratto.

Le verifiche hanno interessato numerosi settori, in particolare edilizia, ristorazione, balneazione e commercio alimentare, facendo emergere l’impiego di personale privo di contratto, tutela previdenziale e copertura assicurativa, oppure retribuito in contanti in violazione delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti.

Collaborazione con INPS e ricostruzione delle posizioni lavorative

Grazie alla collaborazione con gli uffici della Direzione Regionale INPS, sono stati confrontati i dati comunicati dagli operatori economici con quanto accertato al momento dell’accesso, verificando le mansioni effettivamente svolte e raccogliendo ulteriori elementi informativi tramite l’intervista ai lavoratori presenti.

Sanzioni e provvedimenti

All’esito dei controlli, 37 datori di lavoro sono stati segnalati al competente Ispettorato Territoriale per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività commerciale.

Sono state inoltre irrogate sanzioni per oltre 420 mila euro.

In un caso è stata accertata la presenza di un minorenne impiegato nelle attività lavorative: il responsabile è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.

Tutela dei lavoratori e contrasto all’illegalità

L’attività delle Fiamme Gialle mira a due obiettivi fondamentali: contrastare l’illegalità e l’abusivismo nel sistema economico, tutelando imprese e professionisti che rispettano le norme; proteggere i lavoratori, parte più vulnerabile nei rapporti di lavoro.

Chi accetta di lavorare in modo irregolare o “in nero” rinuncia infatti a coperture previdenziali e assicurative, con conseguenze gravi sulle prospettive pensionistiche e sulle tutele in caso di infortuni.