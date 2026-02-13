Crotone, controlli a tappeto: irregolarità in officine e un lavoratore in nero

Condividi

Crotone, operazione interforze “Focus ’Ndrangheta”: sanzioni per circa 8.000 euro. Controlli a Melissa su attività commerciali, persone e veicoli.

Un’importante operazione interforze, inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ’Ndrangheta e predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone Renato Panvino, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Franca Ferraro, ha interessato la città di Melissa.

L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Ispettorato del Lavoro e ASP – Servizio Veterinario, impegnati in controlli su esercizi commerciali, persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Controlli nelle officine: irregolarità e sanzioni

Personale della Capitaneria di Porto ha controllato un’officina meccanica, accertando l’errata compilazione del registro carico/scarico dei rifiuti prodotti dall’azienda e comminando una sanzione di 516 euro.

Successivamente, la Polizia Stradale ha controllato un’altra autofficina, acquisendo la documentazione necessaria a verificare il rispetto della normativa sui rifiuti.

All’esito degli accertamenti, il titolare è stato sanzionato per la tenuta irregolare del registro veicoli usati (308 euro) e l’omessa comunicazione nella SCIA del deposito dei veicoli usati, trattandosi di concessionario online (5.164 euro).

Inoltre, per l’attività di vendita e sostituzione pneumatici, è stato emesso un avviso affinché il titolare si munisca di autorizzazione unica ambientale, obbligatoria per le operazioni soggette a prescrizioni ambientali.

Controllo in un rifugio per cani: un lavoratore irregolare

La Polizia Amministrativa, insieme all’Ispettorato del Lavoro e al Servizio Veterinario dell’ASP, ha effettuato un controllo presso una struttura destinata alla custodia e all’adozione di cani randagi, feriti o abbandonati.

Sono stati identificati 10 dipendenti, di cui uno non regolarmente assunto.

L’Ispettorato del Lavoro ha quindi emesso una sanzione di 1.950 euro.

Il controllo ha comunque confermato un ambiente salubre e buone condizioni di salute degli animali ospitati.

Posti di controllo e attività sul territorio

Durante l’intero servizio sono stati effettuati numerosi posti di controllo su strada, con identificazioni e verifiche su veicoli.

Nella stessa giornata, gli agenti delle Volanti hanno identificato 203 persone, controllato 101 veicoli ed effettuato controlli domiciliari a 11 soggetti sottoposti a misure restrittive.

Risultati complessivi dell’operazione

363 persone identificate

181 veicoli controllati

24 posti di controllo

15 persone sottoposte a misure limitative controllate

1 sanzione al Codice della Strada

3 attività commerciali controllate

Sanzioni amministrative complessive: circa 8.000 euro

Un presidio costante di legalità

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con servizi mirati a garantire legalità e sicurezza nel settore commerciale e dei trasporti.

Questa attività interforze conferma l’impegno costante delle Istituzioni nel presidio della legalità e nel sostegno alle attività lecite che operano nel territorio.