Emergenza meteo a Decollatura: frane, esondazioni e strade chiuse

Maltempo a Decollatura: frane, esondazioni e viabilità in forte crisi. Emergenza meteo: il Comune invita alla massima prudenza.

Le intense precipitazioni che stanno colpendo il territorio comunale di Decollatura nelle ultime ore hanno generato gravi criticità alla viabilità e situazioni di rischio diffuse. L’amministrazione comunale invita i cittadini a limitare gli spostamenti ai soli casi di effettiva necessità, sottolineando che la sicurezza della popolazione resta la priorità assoluta.

Strade chiuse per frane e smottamenti

Il maltempo ha provocato cedimenti e movimenti franosi su diverse arterie stradali. La SP 159, nel tratto compreso tra Rione Romano e Piano delle Rose, è stata chiusa a causa di una frana di notevole entità che ha reso impossibile il transito. Interdetta anche la circolazione sulla provinciale che collega Rione Romano a Marignano, dove si registrano cedimenti del manto stradale e presenza di detriti.

Esondazioni e allagamenti: aree completamente impraticabili

La situazione appare particolarmente critica nelle zone prossime ai corsi d’acqua. L’esondazione del fiume nella zona Galera ha reso l’area totalmente non transitabile, con allagamenti estesi che impediscono qualsiasi spostamento. Forti disagi anche sulla Strada Provinciale 64, dove la fuoriuscita del fiume dagli argini ha causato interruzioni e condizioni di evidente pericolo.

Interventi in corso e raccomandazioni ai cittadini

Le squadre di soccorso, i tecnici comunali e la protezione civile sono già operative per monitorare l’evoluzione del maltempo e intervenire dove possibile. Le autorità raccomandano ai cittadini di evitare tassativamente le zone limitrofe ai corsi d’acqua, poiché la situazione rimane instabile e soggetta a peggioramenti improvvisi.

È fondamentale segnalare al tempestivamente al comune di Decollatura eventuali nuove criticità o situazioni di pericolo, così da consentire un intervento rapido e coordinato.

Aggiornamenti nelle prossime ore

Il Comune di Decollatura comunica che seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena le condizioni meteorologiche permetteranno una valutazione più precisa e l’avvio delle operazioni di ripristino della viabilità. Nel frattempo, si rinnova l’appello alla prudenza e alla collaborazione della cittadinanza.