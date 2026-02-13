Esondazioni e frane nel Cosentino, l’impegno straordinario dei Vigili del Fuoco VIDEO

Condividi

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza è impegnato senza sosta nella gestione dell’emergenza maltempo che sta interessando l’intero territorio provinciale.



A causa dell’elevato numero di richieste di soccorso, è stato disposto il raddoppio dei turni operativi per garantire una risposta tempestiva ed efficace alla popolazione.

Dalle ore 22:00 di ieri sera sono stati conclusi circa 50 interventi, mentre al momento si registrano circa 80 richieste ancora da evadere.

Le intense precipitazioni hanno provocato esondazioni e allagamenti diffusi.

Il fiume Busento ha esondato nel tratto compreso tra Cosenza e Dipignano, invadendo le aree circostanti e causando allagamenti in diverse zone. In una delle aree colpite una famiglia di dieci persone risulta isolata; è stato richiesto l’intervento dell’elicottero proveniente dal Reparto Volo di Pontecagnano per il recupero.

Nel territorio di Rogliano, in località contrada Pianoimbuto, le squadre stanno operando per raggiungere quattro persone isolate a causa di una frana.

A Grisolia sono state tratte in salvo dieci persone mediante l’impiego di gommone fluviale.

Presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Piano Lago, i Vigili del Fuoco stanno procedendo al recupero di fiale di sangue a seguito dell’allagamento dei frigoriferi dei laboratori.

Anche il fiume Campagnano ha rotto gli argini, con l’acqua che ha invaso strade e aree urbane del territorio provinciale.

In diverse zone si registrano pali dell’illuminazione pubblica divelti e trascinati dalla corrente. Numerose autovetture risultano danneggiate a causa dell’allagamento delle strade e della piena dei corsi d’acqua, in particolare in punti critici di Cosenza e dell’hinterland.

Permangono criticità viarie e zone isolate per accumulo d’acqua, con difficoltà di transito in alcune strade urbane ed extraurbane.

Non è ancora possibile quantificare con precisione il numero di edifici privati e attività commerciali danneggiati; le aree maggiormente colpite risultano essere quelle prossime ai corsi d’acqua e alle arterie invase dall’acqua.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza continuerà a operare ininterrottamente fino al completo superamento dell’emergenza.