Galatro, lite familiare degenera: i Carabinieri scoprono che uno dei fratelli era evaso dagli arresti domiciliari

Galatro (RC), lite in famiglia degenera: arrestato un uomo per evasione dagli arresti domiciliari. I Carabinieri intervengono dopo una segnalazione al 112.

Doveva essere un intervento per riportare la calma all’interno di una famiglia, ma si è trasformato in un arresto per evasione.

La richiesta di aiuto è giunta al 112, segnalando una violenta lite tra due fratelli all’interno di un’abitazione nel centro di Galatro. Le urla e i rumori provenienti dalla casa avevano allarmato i presenti, temendo un’ulteriore escalation.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gioia Tauro, impegnati in un servizio perlustrativo nelle zone vicine, sono arrivati in pochi minuti. Una volta sul posto, hanno trovato evidenti tracce della colluttazione, ma uno dei due uomini coinvolti si era già allontanato.

Le ricerche e il rintraccio dell’uomo

Le ricerche sono scattate immediatamente e hanno permesso di rintracciare l’uomo poco distante, in una via adiacente, a circa un chilometro dal domicilio.

Il soggetto appariva in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuto all’abuso di alcol, con segni visibili della colluttazione: graffi al collo, abiti strappati e un atteggiamento ancora aggressivo. Nonostante i tentativi dei Carabinieri di calmarlo, ha continuato a inveire contro il fratello.

La scoperta decisiva: era ai domiciliari

Gli accertamenti svolti sul posto hanno fatto emergere un elemento determinante: l’uomo era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

La sua presenza in strada, senza alcuna autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, ha configurato immediatamente il reato di evasione.

Il sopralluogo e l’arresto

Il successivo sopralluogo nell’abitazione ha confermato la violenza dell’episodio: arredi danneggiati e vetri infranti tra l’ingresso e la cucina, segni tangibili dello scontro.

Condotto in caserma per le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

All’esito dell’udienza di convalida, è stato nuovamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.