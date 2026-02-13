Maltempo in Calabria, frane e allagamenti: chiusi diversi tratti delle statali nel Cosentino

Maltempo in Calabria, Anas: frane e allagamenti, chiusi diversi tratti sulle statali in provincia di Cosenza. Interruzioni anche sulla Tirrena Inferiore e sulla NSA572 per caduta alberi. Frane e chiusure sulla rete viaria cosentina.
A causa del maltempo, diversi tratti stradali sono stati chiusi per frane in provincia di Cosenza.
Nel dettaglio:
- SS107 “Silana Crotonese”, al km 37,300, chiusa in entrambe le direzioni a Rovito per la caduta di due alberi.
- SS19 “Delle Calabrie”, dal km 290,000 al km 292,000, chiusa in entrambe le direzioni a Santo Stefano di Rogliano.
- SS278 “Di Potame”, al km 13,300, chiusa in entrambe le direzioni a Potame.
Allagamenti sulla SS18 a Cetraro
Sempre in provincia di Cosenza, a Cetraro, è stato chiuso un tratto della SS18 “Tirrena Inferiore” al km 294,800, in entrambe le direzioni, a causa di un allagamento.
Caduta alberi sulla NSA572 nel Vibonese
Per la caduta di alberi è stata chiusa anche la NSA572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro”, dal km 39,000 al km 43,000, nel territorio di Serra San Bruno (VV).
Viabilità deviata e squadre Anas al lavoro
Le deviazioni sono segnalate in loco.
Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.
