Maltempo in Calabria, frane e allagamenti: chiusi diversi tratti delle statali nel Cosentino

Maltempo in Calabria, Anas: frane e allagamenti, chiusi diversi tratti sulle statali in provincia di Cosenza. Interruzioni anche sulla Tirrena Inferiore e sulla NSA572 per caduta alberi. Frane e chiusure sulla rete viaria cosentina.

A causa del maltempo, diversi tratti stradali sono stati chiusi per frane in provincia di Cosenza.

Nel dettaglio:

SS107 “Silana Crotonese” , al km 37,300, chiusa in entrambe le direzioni a Rovito per la caduta di due alberi.

, al km 37,300, chiusa in entrambe le direzioni a per la caduta di due alberi. SS19 “Delle Calabrie” , dal km 290,000 al km 292,000, chiusa in entrambe le direzioni a Santo Stefano di Rogliano .

, dal km 290,000 al km 292,000, chiusa in entrambe le direzioni a . SS278 “Di Potame”, al km 13,300, chiusa in entrambe le direzioni a Potame.

Allagamenti sulla SS18 a Cetraro

Sempre in provincia di Cosenza, a Cetraro, è stato chiuso un tratto della SS18 “Tirrena Inferiore” al km 294,800, in entrambe le direzioni, a causa di un allagamento.

Caduta alberi sulla NSA572 nel Vibonese

Per la caduta di alberi è stata chiusa anche la NSA572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro”, dal km 39,000 al km 43,000, nel territorio di Serra San Bruno (VV).

Viabilità deviata e squadre Anas al lavoro

Le deviazioni sono segnalate in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Sicurezza alla guida e informazioni sul traffico

Anas, società del Gruppo FS, ricorda: “Quando guidi, Guida e Basta!”

No distrazioni, no alcol, no droga, per la sicurezza propria e degli altri (guidaebasta.it).

Per una mobilità informata, l’evoluzione del traffico in tempo reale è consultabile tramite l’app “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente su App Store e Play Store.

Il servizio clienti Pronto Anas è raggiungibile al numero verde 800.841.148.