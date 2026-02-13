Maltempo, situazione difficile a Paola: esondazioni, smottamenti e ferrovia minacciata dal mare

Condividi

Il Comune di Paola comunica che la macchina dei soccorsi è operativa senza sosta dalla giornata di ieri per fronteggiare un’ondata di maltempo di portata eccezionale che sta mettendo a dura prova l’intero territorio.

Il ciclone, accompagnato da fenomeni atmosferici particolarmente intensi, ha provocato allagamenti diffusi, esondazioni dei fiumi, cedimenti strutturali e smottamenti in diverse aree della città. Una situazione complessa che richiede interventi tempestivi e coordinati.

Le onde del mare continuano a minacciare la ferrovia.

Sul campo sono impegnati uomini e mezzi del Comune, con il Sindaco e l’Amministrazione comunale in prima linea insieme al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, ad Anas, al settore manutentivo e alle cooperative sociali. Le squadre stanno operando nelle zone maggiormente colpite per garantire assistenza alla popolazione e ripristinare, per quanto possibile, le condizioni di sicurezza.

Fondamentale il raccordo continuo con il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria, con cui il Comune mantiene un contatto costante per monitorare l’evolversi della situazione e coordinare eventuali ulteriori interventi.

L’Amministrazione invita la cittadinanza alla massima prudenza: limitare gli spostamenti allo stretto necessario, evitare le aree a rischio e attenersi alle indicazioni delle autorità. L’emergenza resta alta, ma l’impegno delle istituzioni e dei soccorritori proseguirà senza interruzioni fino al superamento della fase critica.

“Restiamo al vostro fianco, sempre”, è il messaggio rivolto alla comunità in queste ore difficili.