Polistena, armato di coltello e in stato di agitazione: 55enne arrestato, tre poliziotti feriti durante l’intervento

Polistena, 55enne arrestato in flagranza per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Tre poliziotti feriti durante l’intervento.

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 55 anni, con diversi precedenti penali e di polizia, colto in flagranza dei reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione effettuata da una cittadina tramite il Numero d’emergenza Unico Europeo 112, che indicava la presenza di un uomo in forte stato di agitazione e armato di coltello.

L’intervento delle Volanti e la colluttazione

I poliziotti dei Commissariati di P.S. di Polistena e Cittanova hanno raggiunto il luogo segnalato, trovando l’uomo in evidente stato di alterazione.

Nel tentativo di contenerlo e disarmarlo, il 55enne – già noto agli operatori – ha opposto una violenta resistenza, causando il ferimento di tre poliziotti, che hanno riportato prognosi rispettivamente di 20 e 10 giorni.

Arresti domiciliari in attesa della convalida

Terminate le attività di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.