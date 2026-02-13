San Ferdinando, estorsioni e minacce con armi nella tendopoli: arrestato 40enne

Condividi

San Ferdinando (RC), vessazioni e richieste estorsive nella tendopoli: eseguita custodia cautelare in carcere. L’uomo avrebbe imposto pagamenti quotidiani con minacce e armi. Un clima di paura nella tendopoli.

Un clima di paura costante, minacce quotidiane e richieste di denaro imposte con la forza.

È questo lo scenario ricostruito dai Carabinieri della Stazione di San Ferdinando, che nelle scorse ore hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palmi nei confronti di un uomo originario del Ghana, domiciliato nella tendopoli cittadina.

L’uomo è ritenuto gravemente indiziato dei reati di atti persecutori e tentata estorsione aggravata dall’uso di armi.

La denuncia e l’inizio delle indagini

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi diretta dal dott. Emanuele Crescenti, è partita dalle ripetute denunce presentate da un connazionale dell’indagato.

Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe iniziato nell’ottobre 2025 per un banale dissidio legato all’alimentazione elettrica. Da quel momento l’uomo avrebbe fatto irruzione nella tenda della vittima, danneggiandone i beni e minacciandola di morte brandendo un’accetta.

Estorsioni quotidiane e violenze

Le indagini hanno delineato un quadro particolarmente grave.

L’indagato, spesso armato di machete, coltelli o accette, avrebbe imposto alla vittima il pagamento quotidiano di somme tra 50 e 100 euro, presentate come una sorta di “affitto”.

Il mancato pagamento avrebbe comportato: minacce, aggressioni verbali, divieto di dormire nella propria tenda e il divieto di ospitare altre persone.

Un sistema estorsivo continuativo, accompagnato da comportamenti umilianti e intimidatori, che avrebbero costretto la vittima a vivere in uno stato permanente di ansia e timore, modificando radicalmente le proprie abitudini quotidiane.

Il sequestro dell’arma e l’arresto

Determinante, ai fini del quadro indiziario, il sequestro dell’accetta utilizzata per le minacce, rinvenuta dai Carabinieri durante una perquisizione.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto in carcere, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, per tutelare l’incolumità della persona offesa e prevenire ulteriori condotte violente.