San Ferdinando, stalking e violenza sessuale sull’ex compagna: scatta la misura cautelare con braccialetto elettronico

San Ferdinando (RC), stalking e violenze sessuali sull’ex compagna: Carabinieri eseguono misura cautelare con braccialetto elettronico. L’uomo avrebbe trasformato la fine della relazione in un incubo fatto di pedinamenti, minacce e aggressioni.

Avrebbe trasformato la fine di una relazione in un incubo fatto di pedinamenti, minacce e violenze.

Per questo un uomo di San Ferdinando è stato raggiunto da un’ordinanza di misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palmi, su richiesta della Procura della Repubblica diretta dal dott. Emanuele Crescenti, ed eseguita dai Carabinieri della locale Stazione.

Le accuse sono pesanti: atti persecutori e violenza sessuale nei confronti dell’ex compagna.

Mesi di comportamenti ossessivi

L’indagine è scattata dopo la denuncia della donna, che ha permesso ai Carabinieri di ricostruire mesi di comportamenti ossessivi.

Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe controllato costantemente la vita della vittima, seguito i suoi spostamenti, presentato la propria presenza nei pressi del luogo di lavoro e monitorato insistentemente i suoi profili social.

Una pressione continua, accompagnata da minacce, che avrebbe generato nella donna uno stato di paura persistente, costringendola a modificare le proprie abitudini quotidiane.

Gli episodi di violenza sessuale

Il quadro si sarebbe aggravato con ripetuti episodi di violenza sessuale, che l’indagato avrebbe perpetrato nonostante il chiaro dissenso della vittima.

La misura cautelare: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico

Alla luce degli elementi raccolti e del concreto rischio di reiterazione, il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati, l’obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri e l’applicazione del braccialetto elettronico per garantire il rispetto delle prescrizioni.

Durante l’esecuzione del provvedimento, i Carabinieri hanno proceduto anche al ritiro cautelativo di armi e munizioni legalmente detenute dall’uomo.

L’impegno dell’Arma contro la violenza di genere

L’intervento rientra nell’attività di contrasto alla violenza di genere portata avanti dai Carabinieri, con particolare attenzione ai casi trattati secondo le procedure del “Codice Rosso”.