Vibo Valentia, minaccia la vicina con un’ascia: scatta l’avviso orale del Questore

Vibo Valentia, misure di prevenzione del Questore: avviso orale per l’uomo che ha minacciato la vicina con un’ascia e fogli di via per tre autori di tentata truffa a Dinami.
Avviso orale per l’uomo che ha minacciato la vicina con un’ascia
Il Questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, al termine dell’attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine, ha emesso un avviso orale nei confronti dell’uomo denunciato nei giorni scorsi dalla Squadra Volante per aver minacciato la vicina di casa brandendo un’ascia.
Nei suoi confronti è stato inoltre avviato il procedimento per l’adozione della misura del DASPO volto a impedirgli l’accesso alle manifestazioni sportive.
Fogli di via per tre pluripregiudicati coinvolti in una tentata truffa
Sono stati emessi tre Fogli di Via dal Comune di Dinami (VV) nei confronti di altrettanti soggetti pluripregiudicati, identificati e denunciati dai Carabinieri della Stazione di Fabrizia per aver tentato una truffa offrendo in vendita carburante adulterato.
Le misure, della durata di tre anni, vietano ai destinatari di fare ritorno nel Comune senza autorizzazione dell’Autorità. La violazione comporta la reclusione da 6 a 18 mesi e una multa fino a 10.000 euro.
36 misure emesse dall’inizio dell’anno
Dall’inizio dell’anno, il Questore di Vibo Valentia ha emesso 36 misure di prevenzione, tra cui: proposte di Sorveglianza Speciale, DASPO sportivi, DASPO “Willy”, Fogli di Via, Avvisi orali e Ammonimenti per violenza di genere.
Un’attività frutto del costante monitoraggio della Divisione Anticrimine, in collegamento con le altre articolazioni della Questura, in contesti quali relazioni domestiche e di vicinato, manifestazioni sportive, movida giovanile e luoghi di aggregazione.
Tutela della sicurezza pubblica e diritto di cronaca
Le misure adottate mirano a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi.
Il tutto viene comunicato nel rispetto dei diritti dell’indagato, da ritenersi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, a tutela del diritto di cronaca.