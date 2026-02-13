Vibo Valentia, oltre 80 interventi dei Vigili del Fuoco in 24 ore: vento forte e frane mandano in tilt la viabilità

Condividi

Alberi caduti, strade chiuse e decine di situazioni di pericolo tra Vibonese e Serrese. Rafforzato il dispositivo di soccorso per fronteggiare l’ondata di maltempo che ha colpito la provincia.

Sono stati oltre 80 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia nelle ultime 24 ore.

Le aree maggiormente colpite sono quelle del vibonese e del serrese, dove il forte vento ha provocato la caduta di numerosi alberi.

Alberi caduti e strade chiuse

Complessivamente sono 50 gli interventi per la rimozione di alberi caduti o pericolanti.

Nella serata di ieri sono state chiuse:

la SP 15, che da Stefanaconi conduce a Vibo Valentia, a causa di una frana;

la Strada Provinciale per Polia, per la caduta di alberi.

Nella mattinata di oggi è stato chiuso anche Viale della Pace, sempre per la caduta di alcuni alberi di pino marittimo.

Pali e insegne pericolanti

Circa 20 gli interventi per la messa in sicurezza di pali e insegne danneggiati dal vento.

Dispositivo di soccorso potenziato

Per fronteggiare le numerose richieste di intervento, il dispositivo di soccorso è stato rafforzato, mantenendo in servizio personale smontante per garantire continuità operativa.