Francavilla Angitola, scoperto deposito di droga e armi: arrestato un 37enne

Francavilla Angitola (VV), scoperto deposito di droga e armi: arrestato un 37enne dai Carabinieri di Girifalco. Sequestrati hashish, marijuana, cocaina e un arsenale di armi clandestine.

Il 7 febbraio 2026, a Francavilla Angitola (VV), i Carabinieri della Compagnia di Girifalco, con il supporto della Stazione di Pizzo, del Nucleo Cinofili e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” di Vibo Valentia, hanno arrestato un 37enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi clandestine e ricettazione.

Il casolare trasformato in deposito di droga

Durante un’accurata perquisizione in un casolare di campagna riconducibile all’uomo, i militari si sono trovati davanti a un vero e proprio deposito di droga.

Sono stati rinvenuti e sequestrati: 1 kg di hashish, 5 kg di marijuana, 250 grammi di cocaina, numerosi semi di canapa indiana, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Scoperto anche un arsenale di armi clandestine

L’approfondimento del controllo ha permesso di scoprire anche un arsenale perfettamente funzionante.

I Carabinieri hanno rinvenuto 4 pistole, di cui 3 con matricola abrasa e oltre 480 munizioni di vario calibro.

Il ruolo della Procura di Lamezia Terme

L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, che continua a svolgere un ruolo centrale nel contrasto alla criminalità diffusa, valorizzando l’impegno delle Forze dell’Ordine e contribuendo alla tutela della sicurezza del territorio.

Dopo l’arresto, su disposizione del Procuratore facente funzioni Vincenzo Quaranta, l’uomo è stato condotto nel carcere di Vibo Valentia.

All’esito dell’udienza di convalida, l’Autorità Giudiziaria ha confermato la misura cautelare in carcere.