Lamezia, incidente stradale tra due veicoli, ferita giovane donna

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, impegnata in prossimità del Bivio Bagni per un incidente stradale.



Nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli: un autofurgone e una Fiat Panda. La giovane conducente della Fiat Panda, rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo, è stata estratta dai vigili del fuoco e successivamente immobilizzata su barella spinale. La ferita è stata quindi affidata al personale sanitario del SUEM 118 per le cure del caso e il successivo trasferimento presso una struttura ospedaliera.

I vigili del fuoco hanno altresì messo in sicurezza il sito e le vetture.

Gli accertamenti sulle cause del sinistro sono affidati alla Polizia Locale.