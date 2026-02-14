Maltempo in Calabria, Coldiretti: danni ingenti alle aziende agricole da Reggio a Cosenza

Condividi

Maltempo in Calabria, Coldiretti: danni diffusi alle aziende agricole da Reggio a Cosenza. Campi allagati, colture inondate e strutture danneggiate. Colpita soprattutto la fascia tirrenica.

Le intense precipitazioni e le forti raffiche di vento del ciclone Nils hanno provocato gravi ripercussioni sul comparto agricolo regionale.

Coldiretti Calabria, dopo un primo monitoraggio, segnala danni alle colture e alle strutture aziendali in diverse aree del territorio, da Reggio Calabria fino alla provincia di Cosenza, con particolare criticità lungo la fascia tirrenica.

Campi allagati, colture inondate e spesso compromesse, capannoni danneggiati dal vento e terreni impraticabili: è questo il quadro che emerge dalle prime verifiche. In molte zone si registrano esondazioni di corsi d’acqua, con difficoltà per le aziende situate nelle aree pianeggianti e lungo gli alvei fluviali.

Aree più colpite: focus per provincia

Provincia di Cosenza

Particolarmente colpita la fascia dell’alto Tirreno cosentino, dove si segnalano esondazioni di fiumi e torrenti, frane e interruzioni della viabilità.

Numerosi i campi allagati e le colture compromesse, con aziende isolate a causa di smottamenti e strade invase da fango e detriti.

In piena il fiume Crati, mentre risultano esondati in alcune zone il Busento e il Campagnano.

Danni anche nelle Serre cosentine e in Presila.

Provincia di Catanzaro

Nel Lametino e nelle aree costiere si registrano allagamenti diffusi, colture inondate e strutture aziendali danneggiate dal vento.

Danni alle colture nelle zone del Reventino, in particolare nei comuni di Decollatura, Sellia e Marcedusa.

Frane e smottamenti interessano diverse arterie secondarie.

Provincia di Crotone

Nel crotonese si segnalano ristagni idrici nei terreni agricoli e criticità nelle aziende situate in zone pianeggianti.

Alcune coltivazioni risultano gravemente compromesse dalle abbondanti piogge.

Provincia di Vibo Valentia

Si registrano cadute di massi su alcune strade interne, terreni saturi d’acqua e colture ortofrutticole compromesse in più aree.

Provincia di Reggio Calabria

Nel Reggino si segnalano allagamenti nei campi agrumicoli, coperture di serre divelte dal vento e difficoltà per le aziende situate vicino ai corsi d’acqua.

In alcune zone rurali l’accesso ai fondi è complicato dal fango e dalla viabilità secondaria danneggiata.

Interventi in corso e monitoraggio

Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile su tutta la regione, impegnati a fronteggiare allagamenti, dissesti e situazioni di emergenza legate al rischio idrogeologico.

Le precipitazioni persistenti stanno mettendo a dura prova un territorio già fragile.

Coldiretti sta raccogliendo le segnalazioni delle aziende per una prima ricognizione dei danni, al fine di quantificare l’impatto sulle produzioni e sulle strutture agricole.

Gli uffici provinciali continueranno a monitorare l’evolversi della situazione e a mantenere un costante raccordo con le istituzioni competenti.