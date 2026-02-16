HapuEditore

Impatto tra due vetture all’ingresso Sud di Crotone: un conducente in ospedale
16 Feb 2026
redazione Corriere di Lamezia
Intervento dei Vigili del Fuoco per incidente stradale all’ingresso Sud di Crotone. Un conducente trasportato in ospedale, traffico gestito dalla Polizia Locale.

Impatto tra due vetture all’ingresso Sud di Crotone: un conducente in ospedaleQuesta mattina, poco dopo le 9:00, all’ingresso Sud di Crotone, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Un ferito trasportato in ospedale

Uno dei conducenti è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e successivamente trasportato in ospedale per accertamenti.

Rilievi e gestione del traffico

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.


