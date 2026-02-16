Impatto tra due vetture all’ingresso Sud di Crotone: un conducente in ospedale

Intervento dei Vigili del Fuoco per incidente stradale all’ingresso Sud di Crotone. Un conducente trasportato in ospedale, traffico gestito dalla Polizia Locale.
Questa mattina, poco dopo le 9:00, all’ingresso Sud di Crotone, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.
Un ferito trasportato in ospedale
Uno dei conducenti è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e successivamente trasportato in ospedale per accertamenti.
Rilievi e gestione del traffico
Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.