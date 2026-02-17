Lamezia, controlli antidroga: 24enne finisce in carcere, 27enne denunciato. Sequestri di hashish e marijuana

Condividi

Carabinieri Lamezia Terme, contrasto allo spaccio di stupefacenti: un 24enne finisce in carcere, 27enne deferito per possesso di droga. Controlli intensificati sul territorio: sequestri di hashish e marijuana.

Prosegue l’intensificazione delle attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro, impegnati anche sul fronte della repressione dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme hanno dato massimo impulso alle attività di contrasto, ottenendo risultati significativi.

24enne ai domiciliari trovato con hashish: disposta la carcerazione

La sera del 10 febbraio, i militari della Sezione Radiomobile di Lamezia Terme, durante un controllo a un cittadino straniero di 24 anni sottoposto alla detenzione domiciliare, hanno percepito all’interno dell’abitazione un forte odore riconducibile a marijuana o hashish.

Le verifiche successive hanno permesso di rinvenire un piccolo quantitativo di stupefacente illecitamente detenuto.

L’episodio è stato segnalato all’Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro, che il giorno seguente ha disposto la sospensione della misura alternativa e ordinato la carcerazione del giovane.

Durante le attività connesse all’esecuzione del provvedimento, i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 6 grammi di hashish.

L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la casa circondariale di Catanzaro, in attesa delle determinazioni del Tribunale di Sorveglianza.

27enne lametino trovato con hashish e marijuana: deferito

Pochi giorni prima, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lamezia Terme avevano controllato un 27enne del posto, trovandolo in possesso di un quantitativo di stupefacente ritenuto destinato allo spaccio.

Il controllo, avvenuto in tarda serata nel quartiere Savatuno, aveva portato al rinvenimento di alcune dosi di hashish all’interno dell’auto del giovane.

L’atteggiamento sospetto ha spinto i militari ad approfondire le verifiche, estendendo la perquisizione all’abitazione.

L’intuizione si è rivelata corretta: i Carabinieri hanno trovato un panetto di hashish da circa 100 grammi, 20 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Il 27enne è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Lamezia Terme, che dirige le indagini.

Tutti i procedimenti penali citati pendono nella fase delle indagini preliminari presso la competente Autorità Giudiziaria.