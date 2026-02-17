Maltempo nel Vibonese: oltre 40 interventi dei Vigili del Fuoco in 24 ore

Condividi

Sono stati oltre 40 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia nelle ultime 24 ore. Gli interventi dovuti alle abbondanti precipitazioni ed al forte vento hanno riguardato allagamenti e caduta di alberi, pali e insegne.

Zone più colpite dal maltempo

Maggiormente interessate dagli allagamenti sono state le zone costiere, in particolare Pizzo e Vibo Marina, mentre le aree colpite dal forte vento sono state la città di Vibo Valentia, i comuni del Serrese e l’altipiano del Poro. Da segnalare anche alcuni tetti scoperchiati a Tropea e a Vibo Valentia.

Dispositivo di soccorso potenziato

Per fronteggiare le numerose richieste di intervento, il dispositivo di soccorso è stato rafforzato tramite il mantenimento in servizio di personale smontante, così da garantire continuità operativa nelle ore più critiche.

Intervento sulla SP 47

Le foto si riferiscono a un intervento di rimozione di alberi pericolanti sulla SP 47, nei pressi di San Nicola da Crissa, dove il maltempo ha reso necessaria un’azione tempestiva per ripristinare la sicurezza della viabilità.