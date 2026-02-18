Cittanova, svolta sull’omicidio Caruso: un mozzicone riapre il caso dopo 30 anni

Condividi

Una nuova analisi del R.I.S. rimette in moto le indagini sull’esecuzione del 1996: spunta un profilo genetico che potrebbe cambiare tutto

Il delitto dell’11 ottobre 1996

Le ricerche di Giovanni Caruso si erano interrotte nella notte dell’11 ottobre 1996, quando il suo cadavere veniva ritrovato in un lago di sangue in un casolare di Cittanova, poco distante dal cimitero di cui era manutentore.

L’uomo, 39 anni, era stato raggiunto da vari colpi di fucile calibro 12 mentre si accingeva ad accendersi una sigaretta, ignaro che qualcuno lo stesse tenendo nel mirino alle sue spalle.

L’omicidio avvenne in un periodo particolarmente turbolento per la realtà reggina, reduce dalla cruenta faida tra i Facchineri e il clan Albanese–Raso–Gullace, che aveva lasciato dietro di sé una lunga scia di sangue.

Le prime piste investigative

In un primo momento, le indagini si erano concentrate su più fronti, in particolare sulla vita privata della vittima, che stava per avviare un frantoio insieme a un socio.

Si ipotizzò anche che l’uomo potesse essere stato avvicinato da consorterie criminali interessate alla futura attività.

La svolta: un mozzicone di sigaretta

La svolta arriva da un dettaglio notato dagli inquirenti durante i rilievi:

a poca distanza dal cadavere era stato ritrovato un mozzicone di sigaretta, probabilmente fumato da chi era in compagnia di Caruso mentre lui stava estraendo il pacchetto dal taschino.

Grazie al progresso delle tecniche scientifiche applicate dai Carabinieri del R.I.S. di Messina, quel piccolo frammento è diventato una miniera di informazioni biologiche, capace di restituire il corredo genetico di chi si trovava sul luogo del delitto.

Nuove comparazioni genetiche

Sulla base di questa nuova evidenza scientifica, i Carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno riaperto il caso, effettuando una prima comparazione genetica nelle forme previste dall’art. 360 c.p.p.

Indagini in corso

Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso da parte degli investigatori, coordinati dalla Procura Distrettuale di Reggio Calabria.