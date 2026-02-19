Badolato, disordini in un bar: scatta il D.A.C.Ur. per una donna già nota alle Forze dell’Ordine

Condividi

Badolato, emesso un D.A.C.Ur.: vietato l’accesso ai locali pubblici per 3 anni.

Il Questore di Catanzaro ha adottato un provvedimento di Divieto di Accesso ai Centri Urbani (D.A.C.Ur.) nei confronti di una donna ritenuta responsabile di gravi disordini avvenuti all’interno di un esercizio commerciale del Comune di Badolato.

La donna, già nota alle Forze dell’Ordine per precedenti per furto e lesioni personali, era stata arrestata dai Carabinieri dopo aver danneggiato un bar e aggredito i militari intervenuti, in evidente stato di alterazione alcolica.

Il provvedimento

A seguito dell’istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine, il Questore ha disposto il divieto di accesso per tre anni agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento situati nelle immediate vicinanze del luogo dei fatti.

La misura – conosciuta anche come “Daspo Willy”, introdotta dopo il tragico omicidio di Willy Monteiro Duarte – ha finalità preventive ed è rivolta a contrastare episodi di violenza nei luoghi di aggregazione, tutelando la sicurezza dei cittadini.

Le sanzioni

La violazione del provvedimento costituisce reato ed è punita con: reclusione da 1 a 3 anni e sanzione pecuniaria.

Controlli sul territorio

Prosegue l’attività di prevenzione e controllo da parte delle Forze dell’Ordine, con particolare attenzione alla tutela delle categorie più vulnerabili e al mantenimento dell’ordine pubblico.