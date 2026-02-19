Droga, bancarotta e associazione per delinquere: due condannati arrestati a Crotone

Condividi

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato di Crotone, impegnata in servizi mirati alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di stupefacenti ed economico‑finanziari, disposti dal Questore Renato Panvino.



Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno tratto in arresto due persone in esecuzione di distinti ordini di carcerazione emessi a seguito di condanne definitive.

I provvedimenti eseguiti

Il primo arresto riguarda l’esecuzione di un decreto del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, che ha disposto la sospensione della detenzione domiciliare e il ripristino della carcerazione per l’espiazione della pena residua di 1 anno e 4 mesi di reclusione, relativa al reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella stessa giornata, la Polizia ha dato esecuzione a un ulteriore ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Procuratore Domenico Guarascio, nei confronti di un cittadino crotonese condannato per associazione per delinquere e bancarotta fraudolenta, con una pena definitiva da espiare pari a 3 anni e 7 mesi di reclusione.

Uno dei due uomini è stato rintracciato nei pressi del centro cittadino, mentre l’altro è stato individuato presso la propria abitazione. Entrambi, dopo le formalità di rito, sono stati condotti alla Casa Circondariale di Crotone.

Controlli sul territorio e attività di prevenzione

Nella medesima giornata, gli agenti hanno segnalato al Prefetto otto persone per detenzione di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale (cocaina, eroina e hashish).

Le operazioni hanno interessato diverse aree della città, con particolare attenzione alle piazze di spaccio e ai luoghi abitualmente frequentati da spacciatori e assuntori.

Nel complesso, le Volanti hanno: identificato 183 persone, controllato 123 veicoli e verificato il rispetto delle misure limitative della libertà personale da parte dei soggetti sottoposti a controllo.

L’impegno della Polizia di Stato

I provvedimenti eseguiti confermano il costante impegno della Polizia di Stato nel garantire l’esecuzione delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria e nel contrasto ai fenomeni di criminalità, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza percepita dai cittadini e tutelare l’ordine pubblico.