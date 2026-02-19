Platania, frana in località Foresta: strada chiusa d’urgenza

Condividi

Platania, frana in Località Foresta: chiuso d’urgenza il tratto stradale. Attivate le deviazioni.

È stata disposta nella tarda mattinata di oggi la chiusura immediata al traffico del tratto stradale in Località Foresta interessato dal fenomeno franoso che, negli ultimi giorni, ha mostrato un rapido aggravamento. La decisione è arrivata in ottemperanza alle direttive della Protezione Civile Regionale, che ha richiesto un intervento tempestivo per garantire la sicurezza degli automobilisti.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione, il dissesto ha reso non più praticabile la carreggiata, imponendo l’interdizione totale al transito fino al completamento delle verifiche tecniche e degli interventi necessari alla messa in sicurezza dell’area.

Viabilità alternativa

Per raggiungere Località Foresta, gli utenti dovranno seguire obbligatoriamente i percorsi alternativi individuati dal Comune:

Località Fossa Da Paolo

Località Ciurra – incrocio San Domenico

La segnaletica provvisoria è in fase di installazione lungo i principali punti di accesso, mentre le squadre tecniche stanno monitorando costantemente l’evoluzione del movimento franoso.

Aggiornamenti in arrivo

Le autorità locali invitano la cittadinanza alla massima prudenza e assicurano che ulteriori aggiornamenti verranno diffusi non appena disponibili, in base all’esito dei sopralluoghi e alle indicazioni della Protezione Civile.