Vibo Valentia, rubano in un supermercato. Denunciate 2 persone ed emessi dal Questore 2 fogli di via

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà, all’Autorità Giudiziaria, per i reati di furto aggravato in concorso, due soggetti di nazionalità Rumena.

In particolare, i dipendenti dell’esercizio commerciale, accortosi di un ammanco di caffè dagli scaffali, notavano due soggetti che con fare sospetto si allontanavano con al seguito un passeggino dalla cui tasca fuoriusciva un pezzo di involucro, motivo per il quale allertavano le forze dell’ordine.

Gli operatori della squadra Volante della Questura di Vibo Valentia, intervenuti immediatamente sul posto, a seguito di perquisizione personale, rinvenivano di fatto la merce sottratta quantificata in nr. 15 confezioni di caffè. La merce veniva sottoposta a sequestro e successivamente restituita all’avente diritto.

Nei confronti dei due soggetti, entrambi con precedenti di polizia specifici, il Questore di Vibo Valentia, a seguito di istruttoria della Divisione Anticrimine, ha anche emesso il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Vibo Valentia per anni 3.

Il “Foglio di Via” è una misura con finalità di prevenzione che il Questore adotta nei confronti di quei soggetti che hanno dato luogo ad una turbativa della sicurezza pubblica in un determinato Comune; per tali ragioni, da quel territorio si impone di non farvi ritorno senza l’autorizzazione dell’Autorità, pena la sanzione della reclusione da 6 a 18 mesi e multa fino a 10.000 euro.