Catanzaro, polizia di Stato rimpatria cittadino irregolare sul territorio nazionale

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare, la Questura di Catanzaro ha eseguito il rimpatrio di un cittadino marocchino risultato in posizione irregolare sul territorio dello Stato.

Il provvedimento è stato disposto dal Questore della provincia ed eseguito mediante accompagnamento alla frontiera con volo in partenza dall’Aeroporto di Roma Fiumicino con destinazione Casablanca.

Il cittadino straniero era già destinatario di un ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dal Questore di Agrigento, al quale non aveva ottemperato. In precedenza, la domanda di protezione internazionale presentata dall’uomo era stata dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone, con contestuale attestazione dell’obbligo di rimpatrio.

Inizialmente sottoposto a misure alternative al trattenimento presso un CPR nazionale, consistenti nella consegna del passaporto e nell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, il cittadino straniero è stato successivamente accompagnato alla frontiera, dopo la rimozione degli impedimenti ostativi e la convalida del provvedimento da parte del Giudice di Pace di Catanzaro.

L’operazione conferma il costante impegno della Questura di Catanzaro nel garantire il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e la tutela della legalità sull’intero territorio provinciale.