Emergenza neve in Calabria: Anas soccorre una famiglia bloccata sulla Montalto-Polsi

Condividi

Emergenza neve in Calabria, Anas soccorre una famiglia bloccata sulla strada Montalto-Polsi a San Luca

Mezzi e personale in azione per liberare le strade dalle abbondanti nevicate

Nel pomeriggio di ieri il personale Anas, attivato in via straordinaria per operazioni urgenti di sgombero neve lungo la Strada Provinciale Montalto–Polsi, nel territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte, è intervenuto in soccorso di una famiglia rimasta bloccata a causa delle intense precipitazioni nevose che stanno interessando l’area.

Le squadre Anas erano impegnate nella liberazione e messa in sicurezza della viabilità di accesso al Santuario di Polsi, in risposta alle richieste di supporto provenienti dal territorio e dagli enti locali, con l’obiettivo di garantire la transitabilità di un tratto completamente innevato.

Il soccorso

Durante le attività di sgombero, gli operatori hanno individuato un’autovettura a noleggio immobilizzata dalla neve alta e sprovvista di catene o pneumatici invernali, condizioni che ne impedivano la marcia in sicurezza.

A bordo si trovava una famiglia con bambini, non residente in zona, che – affidandosi esclusivamente al navigatore satellitare per raggiungere le cascate dell’Aspromonte – aveva imboccato il percorso montano nonostante le condizioni meteo avverse.

Il personale Anas ha provveduto a mettere in sicurezza l’area, rimuovere la neve attorno al veicolo, assistere gli occupanti e consentire il successivo allontanamento della famiglia dal tratto critico.

Interventi ancora in corso

Le squadre Anas sono operative anche oggi, dalle prime ore del mattino, per il monitoraggio e lo sgombero neve lungo i tratti stradali maggiormente colpiti dalle precipitazioni.

Informazioni utili

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda l’importanza di una guida prudente e responsabile: no distrazioni, no alcol, no droga (guidaebasta.it).

Per una mobilità informata, l’evoluzione del traffico in tempo reale è disponibile tramite l’app “VAI”, scaricabile gratuitamente da App Store e Play Store.

Il servizio clienti Pronto Anas è raggiungibile al numero verde 800.841.148.