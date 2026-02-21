A Stalettì auto si ribalta, un ferito

Condividi

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, è intervenuta intorno alle ore 01:30 presso lo svincolo della SS106 Var/A, in località Copanello, nel comune di Stalettì, a seguito di un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, una Fiat Panda perdeva il controllo ribaltandosi lateralmente sulla sede stradale. A bordo della vettura vi era il solo conducente che, ferito in modo lieve, riusciva ad abbandonare autonomamente il veicolo. Lo stesso veniva preso in carico dal personale sanitario del SUEM 118 e successivamente trasferito presso la struttura ospedaliera di Soverato per ulteriori controlli e accertamenti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato finalizzato alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’evento.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza e personale ANAS per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.