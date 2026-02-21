Incidente stradale Falerna, muore poliziotto 54enne

Condividi

Tragedia questa mattina lungo la strada statale 18, nel territorio di Falerna, in provincia di Catanzaro. Un agente della Polizia di Stato, libero dal servizio, ha perso la vita in un violento incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto sulla quale viaggiava si è scontrata con un camion. L’impatto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo al poliziotto.

La vittima è un uomo di 54 anni, originario di Nocera Terinese e residente a Falerna. Prestava servizio presso la Polizia di frontiera dell’aeroporto di Lamezia Terme. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale sanitario intervenuto sul posto.