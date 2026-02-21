Reggio Calabria, due fratelli arrestati: arma clandestina, munizioni e 650 grammi di marijuana

Condividi

Il 18 febbraio, nel quartiere Modena di Reggio Calabria, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato due fratelli, di 37 e 39 anni, per la detenzione di un’arma con matricola abrasa, munizionamento di vario calibro e un consistente quantitativo di marijuana.

L’operazione rientra nei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolti dalla Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria.

Il controllo e il primo rinvenimento

Nel pomeriggio di mercoledì 18 febbraio, gli agenti della sezione Antidroga hanno notato un uomo aggirarsi con atteggiamento circospetto in un’area nota per la presenza di piazze di spaccio nella zona sud della città.

Sottoposto a controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di due involucri di cocaina.

Alla luce dell’esito del controllo, e con il coordinamento della Procura, gli agenti hanno esteso la perquisizione al domicilio dell’uomo. La sua reazione di forte insofferenza ha ulteriormente insospettito gli operatori.

All’interno di un cassetto della cucina sono state rinvenute circa 150 munizioni di almeno quattro calibri differenti.

L’arrivo del fratello e il ritrovamento dell’arma

Durante la perquisizione è sopraggiunto il fratello dell’uomo, senza essere stato avvisato né convocato dagli agenti. Anche lui ha mostrato evidente nervosismo, soprattutto quando la ricerca si è spostata verso uno dei balconi dell’abitazione.

In uno sgabuzzino situato sul balcone, gli agenti hanno rinvenuto un borsello contenente una pistola Python 357 con matricola abrasa, ulteriore munizionamento e una busta con 650 grammi di marijuana suddivisa in due confezioni termosaldate.

L’arresto

Entrambi i fratelli hanno riconosciuto la paternità dell’arma, delle munizioni e della sostanza stupefacente.

È stato inoltre accertato che entrambi avessero piena disponibilità dell’appartamento, essendo in possesso delle chiavi.

I due uomini sono stati arrestati per detenzione di arma clandestina, detenzione di munizionamento e detenzione di sostanza stupefacente.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto l’accompagnamento in carcere.