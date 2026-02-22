A Isola Capo Rizzuto tre auto coinvolte in incidente stradale, feriti

Condividi

Poco prima delle ore 13:00 di oggi, i Vigili del Fuoco della sede Centrale del Comando di Crotone sono intervenuti in località S. Anna, nel comune di Isola di Capo Rizzuto, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture.

L’intervento dei Vigili del Fuoco é valso alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dal sinistro. Il bilancio è di diversi feriti: due persone sono state trasportate in ospedale, di cui una mediante elisoccorso, mentre altri hanno riportato ferite lievi.

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi del caso e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.