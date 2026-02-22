Operazione interforze nel Crotonese: scoperte irregolarità in ristoranti, sale giochi e attività commerciali

Condividi

Crotone, operazione interforze “Focus ‘Ndrangheta”: sanzioni, sequestri e controlli a tappeto tra Torre Melissa e Cirò Marina

Un’importante operazione interforze, inserita nel piano nazionale e transnazionale “Focus ‘Ndrangheta” e disposta con ordinanza del Questore di Crotone Renato Panvino, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Franca Ferraro, ha interessato i territori di Torre Melissa e Cirò Marina.

L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Guardia Costiera, con controlli mirati su esercizi commerciali, persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Controlli e sanzioni nel settore commerciale

Durante i controlli:

Guardia Costiera : in un ristorante sono stati rinvenuti 23 kg di prodotti ittici privi di tracciabilità . Il titolare è stato sanzionato per 1.500 euro e la merce è stata sequestrata.

: in un ristorante sono stati rinvenuti . Il titolare è stato sanzionato per e la merce è stata sequestrata. Polizia Amministrativa e Guardia di Finanza: in un’attività di somministrazione con sala giochi è stato individuato un dipendente non regolarmente assunto.

Il titolare è stato inoltre sanzionato per 5.164 euro per vendita al dettaglio non alimentare senza SCIA e denunciato per mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti e delle tariffe del biliardo.

Sequestri in una sala slot

In un secondo esercizio commerciale con sala slot sono stati trovati apparecchi da gioco non conformi alla normativa e due slot machine funzionanti già sottoposte a precedente sequestro.

Il titolare è stato denunciato per violazione di sigilli, con sequestro degli apparecchi e del denaro contenuto.

È stata inoltre elevata una sanzione amministrativa di 40.000 euro per la presenza di apparecchi non conformi.

Il titolare è stato denunciato anche per mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti e impianto di videosorveglianza installato senza autorizzazione.

Durante il controllo è stato identificato un dipendente non assunto regolarmente, che sarà segnalato all’Ispettorato del Lavoro. Lo stesso è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.

Controlli su strada

Nel corso dell’operazione sono stati effettuati 25 posti di controllo, con identificazioni e verifiche su veicoli.

Parallelamente, gli agenti delle Volanti hanno identificato 275 persone, controllato 172 veicoli ed effettuato verifiche domiciliari a soggetti sottoposti a misure restrittive.

Risultati complessivi

L’operazione ha portato a 366 persone identificate, di cui 90 con precedenti, 196 veicoli controllati, 3 persone denunciate, 3 attività commerciali controllate e circa 50.000 euro di sanzioni amministrative.

Un presidio costante della legalità

L’attività rientra in un più ampio piano di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione al settore commerciale e ai trasporti.

L’operazione conferma l’impegno costante delle istituzioni nel presidio della legalità e nel sostegno alle attività economiche che operano nel rispetto delle norme.