Circolazione ferroviaria: ripresa graduale sulle linee calabresi dopo i danni all’infrastruttura causati da ignoti nella notte

RFI conferma la riattivazione progressiva dei collegamenti ferroviari dalle 08:17, dopo il blocco totale scattato alle 06:00 per danneggiamenti all’infrastruttura. Restano possibili ritardi, cancellazioni e variazioni. Tecnici al lavoro e verifiche delle Autorità in corso.

Ripresa graduale della circolazione

La circolazione ferroviaria sulle linee Salerno–Paola, Catanzaro Lido–Taranto, Sibari–Paola e Cosenza–Paola è tornata in graduale ripresa dalle 08:17, dopo le gravi criticità registrate nelle prime ore del mattino. Lo comunica RFI, precisando che il blocco era stato causato da danni all’infrastruttura provocati da ignoti. Secondo l’aggiornamento delle 08:40, l’intervento tempestivo dei tecnici di RFI ha consentito di ripristinare la piena funzionalità delle linee, permettendo la riattivazione progressiva dei collegamenti ferroviari. Nonostante il miglioramento, i treni coinvolti potranno ancora registrare rallentamenti, variazioni e cancellazioni, con possibili ripercussioni sulla mobilità regionale e interregionale.

La situazione nelle prime ore del mattino

Alle 06:00, RFI aveva comunicato la sospensione totale della circolazione sulle stesse linee, con particolare impatto sul collegamento Battipaglia–Paola, dove nessun treno risultava in transito. Per garantire la mobilità dei viaggiatori, era stata avviata una riprogrammazione dell’offerta con l’attivazione di servizi sostitutivi tramite autobus. I tecnici di RFI si erano immediatamente messi al lavoro per ripristinare l’infrastruttura danneggiata, mentre le Autorità competenti avviavano le verifiche necessarie per accertare la natura e la dinamica dei danneggiamenti.

Possibili disagi

RFI segnala che, fino al completo ritorno alla normalità, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali potrebbero subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni.

Informazioni per i viaggiatori

Aggiornamenti in tempo reale sono disponibili nelle stazioni e sui canali di Infomobilità di RFI e Trenitalia, dove vengono comunicate eventuali ulteriori variazioni alla circolazione.