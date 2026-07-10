Lamezia, Questore dispone il trattenimento di un cittadino straniero irregolare, ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica

Nell’ambito delle attività istituzionali di prevenzione e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Questore di Catanzaro ha disposto il trattenimento di un cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, nei cui confronti ricorrevano i presupposti previsti dalla normativa vigente per l’esecuzione del provvedimento di espulsione.

Nei giorni scorsi, a seguito di una segnalazione della Polizia Locale di Lamezia Terme, l’uomo è stato rintracciato sul territorio, facendo emergere la sua posizione di irregolarità sul territorio nazionale.

Gli approfonditi accertamenti eseguiti dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro hanno consentito di verificare che il cittadino straniero era gravato da precedenti penali per furto, resistenza a pubblico ufficiale e inottemperanza all’ordine dell’Autorità di lasciare il territorio dello Stato.

L’interessato era già stato destinatario di due provvedimenti di espulsione e di quattro ordini di allontanamento dal territorio nazionale, tutti rimasti ineseguiti. Nel corso del tempo, inoltre, nel tentativo di sottrarsi ai controlli di polizia e di ostacolare le procedure di identificazione, aveva fornito in più occasioni false generalità.

All’esito dell’accurata istruttoria amministrativa condotta dall’Ufficio Immigrazione, il Questore di Catanzaro ha disposto il trattenimento dello straniero ai sensi dell’art. 14 del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni), quale misura finalizzata a garantire l’effettiva esecuzione del provvedimento di espulsione.

L’uomo è stato quindi accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Potenza, dove saranno espletate le procedure previste dalla normativa vigente in vista del successivo rimpatrio.

L’attività svolta conferma il costante impegno della Questura di Catanzaro nell’attuazione delle misure previste dalla normativa in materia di immigrazione, attraverso un’azione di controllo del territorio orientata alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.