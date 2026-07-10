Montauro, incendio doloso vicino ad auto e camper: 49enne denunciato grazie alle telecamere e a un video virale

I Carabinieri di Gasperina hanno denunciato un 49enne del posto per incendio doloso: le telecamere di zona e un video diventato virale hanno ricostruito l’intera dinamica. Le fiamme, appiccate vicino ad auto e camper, sono state domate dai Vigili del Fuoco.

Incendio in pieno giorno a Montauro

Il 30 giugno, in località Calalunga di Montauro (CZ), un cumulo di sterpaglie è stato dato alle fiamme in pieno giorno, creando una situazione pericolosa, tenuto conto anche della presenza di auto e camper nelle vicinanze. La segnalazione è arrivata ai Carabinieri della Stazione di Gasperina, che hanno immediatamente avviato approfonditi accertamenti anche sulla base di un video diventato virale. Nella circostanza le fiamme sono state subito domate a seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco.

Indagini e ricostruzione dei fatti

La meticolosa attività investigativa dei Carabinieri ha anche ricostruito l’intera dinamica degli eventi. Una ricostruzione fatta di sopralluoghi, analisi tecniche e soprattutto di visione filmati di videosorveglianza. Le telecamere della zona, infatti, non hanno lasciato spazio ai dubbi. Dalle immagini si vede chiaramente un uomo giungere in auto e avvicinarsi a piedi ai cumuli di rami. Lo si vede poi chinarsi e appiccare il fuoco. Un gesto in grado di mettere a rischio l’area di parcheggio, ove erano presenti anche autovetture e un camper.

Denuncia per incendio doloso

Da quella sequenza di immagini è scaturita l’individuazione dell’uomo, un 49enne del posto, che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catanzaro per il reato di incendio doloso.