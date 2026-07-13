Catanzaro, trattenuto un cittadino straniero irregolare: il Questore dispone il trasferimento al CPR di Potenza

Prosegue l’attività della Polizia di Stato nel contrasto all’immigrazione irregolare. Un cittadino straniero, la cui domanda di protezione internazionale era stata dichiarata manifestamente infondata, è stato trattenuto nel Centro di Permanenza per i Rimpatri di Potenza su disposizione del Questore di Catanzaro, dopo le verifiche dell’Ufficio Immigrazione.
Provvedimento del Questore di Catanzaro
Prosegue l’attività della Polizia di Stato nel contrasto all’immigrazione irregolare. Un cittadino straniero, irregolarmente presente sul territorio nazionale, è stato trattenuto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Potenza su disposizione del Questore di Catanzaro, al termine delle verifiche condotte dall’Ufficio Immigrazione della Questura.
Origine del provvedimento
Il provvedimento trae origine dalla decisione della Commissione Territoriale di Crotone, che aveva dichiarato manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale presentata dall’uomo. Successivamente, il cittadino straniero aveva impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale di Catanzaro, chiedendo contestualmente la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione.