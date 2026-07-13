Vibo Valentia e Tropea, controlli straordinari nel weekend: identificate 387 persone, segnalazioni e denunce

Il Questore Rodolfo Ruperti intensifica le attività interforze nelle aree più sensibili della provincia, alla luce dell’aumento del flusso turistico. Controlli mirati contro abuso di alcol, spaccio, violazioni di misure restrittive e altre forme di illegalità. Identificate 387 persone e controllati 204 veicoli.

Controlli straordinari nel centro di Vibo Valentia e a Tropea

Ancora controlli straordinari interforze di vigilanza e di ordine pubblico nel fine settimana scorso, allo scopo di contrastare le varie forme di illegalità nelle aree più sensibili del territorio anche alla luce dell’aumento del flusso turistico nel territorio provinciale. A seguito di quanto concordato precedentemente in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Questore di Vibo Valentia, dott. Rodolfo Ruperti, ha ulteriormente intensificato le attività di controllo del territorio sia nel centro cittadino sia in Tropea, ove notoriamente in questi periodi si registra un notevole incremento di persone, con l’obiettivo di contrastare tutte quelle condotte di abuso di sostanze alcoliche, somministrazione delle stesse ai minori, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, condotte violente ed ogni altra forma diffusa di illegalità.

Forze impiegate e risultati operativi

Le attività hanno visto l’impiego di uomini e mezzi della Polizia di Stato, impegnata oltre che con le varie articolazioni della Questura anche con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine, della Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia, del Posto Fisso di Polizia di Tropea, delle unità Cinofili della Polizia di Stato, di militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, con il contributo anche della Polizia Locale. Sono state complessivamente identificate circa 387 persone, di cui 60 penalmente censite, controllati 204 veicoli, eseguite perquisizioni personali e veicolari, elevate contravvenzioni al codice della strada, effettuati 20 controlli mediante etilometro e 6 controlli amministrativi presso pubblici esercizi commerciali.

Segnalazioni e denunce

Nel corso dei servizi posti in essere a Tropea, è stato identificato uno straniero che verrà segnalato alla competente Autorità Giudiziaria poiché, all’esito del controllo, si riscontrava la violazione della misura dell’obbligo di dimora nella propria abitazione in una determinata fascia oraria cui lo stesso era gravato. Inoltre, personale del Posto Fisso di Polizia di Tropea ha segnalato all’Autorità Amministrativa un soggetto per la violazione dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990, poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente. Infine, nel Comune di Vibo Valentia, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un soggetto per violazione delle prescrizioni imposte dal Foglio di Via Obbligatorio che gli vietava l’accesso al Comune per 4 anni.

Tutela dei diritti e presunzione di innocenza

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.