Catanzaro, incendio allo scooter di un avvocato: due arresti della Polizia di Stato dopo l’analisi delle telecamere

La Squadra Mobile di Catanzaro ha eseguito due misure cautelari in carcere per l’incendio dello scooter di un avvocato e il danneggiamento della sua abitazione. Le indagini, coordinate dalla Procura, hanno ricostruito i fatti grazie ai sistemi di videosorveglianza.

Indagini e misure cautelari

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato della Questura di Catanzaro ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro, nei confronti di due soggetti. Gli indagati sono gravemente indiziati di aver perpetrato in concorso, il 12 giugno 2026, l’incendio di uno scooter di proprietà di un avvocato catanzarese, con relativo danneggiamento delle mura della sua abitazione.

Ricostruzione dei fatti grazie alla videosorveglianza

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dalla Squadra Mobile di Catanzaro, si è sviluppata attraverso l’analisi di sistemi di videosorveglianza, consentendo di ricostruire i fatti oggetto di indagine.

Presunzione di innocenza

Il provvedimento cautelare eseguito costituisce una misura adottata nella fase delle indagini preliminari. Pertanto, gli indagati devono ritenersi presunti innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.