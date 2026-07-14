Maxi operazione antimafia a Reggio Calabria: 79 misure cautelari contro le cosche storiche della ’ndrangheta

All’alba è scattata una vasta operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria: oltre 500 uomini tra Polizia di Stato e Carabinieri hanno eseguito misure cautelari nei confronti di 79 indagati appartenenti alle cosche DE STEFANO, TEGANO, CONDELLO e ad altre articolazioni attive nel narcotraffico e nelle estorsioni.

L’operazione all’alba

È scattata all’alba di oggi una imponente operazione antimafia della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria che ha coordinato le indagini dei Carabinieri e della Polizia di Stato nei confronti delle storiche cosche di ‘ndrangheta dei DE STEFANO, TEGANO, CONDELLO e di altre articolazioni, anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino. 79 i soggetti raggiunti da provvedimento cautelare, 73 in carcere e 6 ai domiciliari, tutti indagati, a vario titolo, per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso e dell’aver agevolato la ‘ndrangheta, e rapina.

Gli interessi economici delle cosche

Le indagini hanno consentito di far luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di stupefacenti alle estorsioni in danno di commercianti ed imprenditori.