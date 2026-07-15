Catanzaro Cronaca

Catanzaro, auto in fiamme dopo un incidente nella notte: intervento dei Vigili del Fuoco in viale Magna Græcia

15 Lug 2026
redazione Corriere di Lamezia
FacebookXLinkedInWhatsAppEmailCopyChatGPT

Una Ford Focus ha preso fuoco dopo aver impattato contro un muretto in viale Magna Græcia. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo. Vigili del Fuoco e Carabinieri al lavoro per domare l’incendio e ricostruire la dinamica del sinistro.

Incidente e incendio nella notte
Nella notte, intorno alle ore 02:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale è intervenuta in viale Magna Græcia per l’incendio di un’autovettura a seguito di un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento, una Ford Focus, con il solo conducente a bordo, ha perso il controllo all’altezza della rotatoria in prossimità del deposito AMC, andando a impattare contro il muretto di delimitazione di una struttura abitativa. Dopo l’urto, il veicolo è stato interessato da un incendio.

Il conducente riesce a mettersi in salvo
Il conducente è riuscito ad abbandonare autonomamente l’autovettura. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito la completa estinzione dell’incendio e la successiva messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata.

Accertamenti in corso sulla dinamica
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Radiomobile di Catanzaro per gli adempimenti di competenza. Sono in corso gli accertamenti finalizzati a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

 