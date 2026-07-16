Diamante, arresto in flagranza: sequestrati 210 grammi di hashish e munizioni. Operazione della Polizia di Stato sulla costa tirrenica

La Squadra Mobile di Cosenza e il Commissariato di Diamante, in coordinamento con la Procura di Paola, hanno arrestato un uomo a Belvedere Marittimo per detenzione ai fini di spaccio. Sequestrati hashish, un bilancino e cartucce calibro 12. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari.

Arresto in flagranza sulla costa tirrenica

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato, nello specifico della Squadra Mobile della Questura di Cosenza e del Commissariato di P.S. “Diamante”, in esito ai servizi svolti sul territorio dell’alta costa tirrenica, ove venivano effettuati diversi controlli, in costante coordinamento con la Procura della Repubblica di Paola, diretta dal Procuratore Capo Domenico Fiordalisi, procedeva ad una serie di arresti nella flagranza di reato in materia di stupefacenti. In particolare, in data 13 luglio 2026, traeva in arresto, in Belvedere Marittimo, un soggetto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Perquisizioni e sequestro di droga e munizioni

Durante una perquisizione personale, veicolare e domiciliare, gli operanti rinvenivano e sottoponevano a sequestro un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di circa 210 grammi, unitamente ad un bilancino di precisione e tre cartucce da fucile calibro 12, illegalmente detenute. All’esito delle attività, data notizia al P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Paola, l’arrestato veniva sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari presso l’indirizzo di residenza, in attesa dell’instaurando rito giudiziario.

Procedimento nella fase delle indagini preliminari

Il richiamato procedimento, per le ipotesi di reato, è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Le misure cautelari e precautelari sono state adottate sulla base degli elementi acquisiti che necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa, e l’informazione è fornita nel rispetto dei diritti degli indagati.