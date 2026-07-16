Trebisacce, Squadra Mobile e Stradale in azione: sequestro di droga, armi e materiale da confezionamento. Decisivo il supporto delle unità cinofile

Una perquisizione mirata ha portato al sequestro di cocaina, armi e denaro contante. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Cosenza e dalla Polizia Stradale di Trebisacce con il supporto delle unità cinofile della Guardia di Finanza e dell’U.P.G.S.P. di Vibo Valentia, si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio coordinate dalla Procura di Castrovillari.

Operazione di Polizia sullo Ionio cosentino

Nei giorni scorsi, a seguito di attività info investigativa scaturita anche dall’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nella provincia ed in particolare lungo l’alto Ionio cosentino, personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Cosenza e della Polizia Stradale di Trebisacce, coadiuvati dalle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza – Gruppo Sibari e dell’U.P.G.S.P. di Vibo Valentia, operava un’attività di Polizia Giudiziaria finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, secondo le linee guida della Procura della Repubblica di Castrovillari, guidata dal Procuratore Capo, dottor Alessandro D’Alessio.

La perquisizione e il sequestro

Nello specifico personale dei summenzionati Uffici operava una perquisizione presso l’abitazione di un soggetto residente a Trebisacce, che sortiva esito positivo. La perquisizione permetteva di sequestrare 7 grammi di cocaina, abilmente occultati all’interno di una bottiglietta d’acqua modificata attraverso un meccanismo che consentiva di svitarla al centro, disvelando il vano nascondiglio coincidente col fondo della stessa; un fucile modello carabina con potenza superiore ai 7,5 Joule e relativo munizionamento; una pistola modello lanciarazzi con relativo munizionamento; denaro in contanti per circa 3500 euro; numeroso materiale di confezionamento e peso.

L’arresto e le garanzie procedurali

L’attività di polizia giudiziaria si concludeva con l’arresto del soggetto, posto agli arresti domiciliari. Il tutto si comunica nel rispetto dei diritti degli indagati da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento e fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.