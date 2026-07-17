Gizzeria, tolleranza zero: tre persone sorprese in flagranza mentre abbandonavano rifiuti. Scattano le sanzioni

La Polizia Locale intensifica i controlli e individua tre responsabili nelle ultime ore. Il Sindaco Argento: “Gesto di inciviltà che non sarà più tollerato. Continueremo con verifiche capillari e videosorveglianza”.

Controlli intensificati e primi risultati concreti

Tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti: tre persone sorprese in flagranza nelle ultime ore. Prosegue con risultati concreti l’azione di contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti avviata dall’Amministrazione Comunale di Gizzeria. Nelle ultime ore la Polizia Locale ha sorpreso in flagranza tre persone mentre abbandonavano rifiuti sul territorio comunale: una nella giornata di ieri e due nella giornata di oggi, nelle località di Gizzeria Lido e Capo Suvero. Per tutti sono scattate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Un’attività di controllo sempre più capillare

Si tratta dei primi importanti risultati di un’attività di controllo che è stata ulteriormente intensificata e che continuerà con determinazione su tutto il territorio comunale. Gli agenti della Polizia Locale sono quotidianamente impegnati in servizi mirati per individuare e sanzionare chi, con comportamenti irresponsabili, deturpa il territorio e compromette il decoro della comunità.

Il Sindaco Argento: “Non tollereremo più l’inciviltà”

Il Sindaco Francesco Argento e l’Amministrazione Comunale esprimono la propria soddisfazione per l’efficacia dei controlli, rivolgendo un sentito ringraziamento al Comando di Polizia Locale per la professionalità, la presenza costante e l’impegno dimostrato. «L’abbandono dei rifiuti è un gesto di inciviltà che non può essere più tollerato. I risultati ottenuti dimostrano che i controlli funzionano e continueranno ad essere sempre più capillari. Il nostro obiettivo è tutelare l’ambiente, il decoro urbano e il diritto dei cittadini a vivere in un paese pulito. Ci auguriamo che queste sanzioni rappresentino un forte deterrente per chi pensa di poter agire impunemente», dichiara il Sindaco Francesco Argento.

Videosorveglianza e collaborazione dei cittadini

L’Amministrazione Comunale ribadisce che i controlli proseguiranno senza sosta su tutto il territorio, anche attraverso l’impiego dei sistemi di videosorveglianza e degli altri strumenti in dotazione alla Polizia Locale. Ai cittadini viene rivolto un appello a continuare a collaborare, segnalando tempestivamente eventuali episodi sospetti. La tutela del territorio è una responsabilità condivisa: solo con il rispetto delle regole e l’impegno di tutti sarà possibile preservare il patrimonio ambientale di Gizzeria.